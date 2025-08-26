Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 26 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy martes 26 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Hoy sentirás un impulso renovador que te ayudará a resolver asuntos pendientes. En el trabajo, confía en tu capacidad de liderazgo, porque alguien importante está observando. En el amor, evita discusiones innecesarias y escucha antes de responder.

Consejo del día: Menos prisa, más precisión: así llegarás más lejos.

Tauro

El día favorece tus finanzas, pero no te confíes: evita gastos impulsivos. En el ámbito emocional, alguien busca tu atención de manera sutil. Tómate un momento para ti y recarga energía.

Consejo del día: Tu calma es tu mejor arma frente a cualquier desafío.

Géminis

Una conversación inesperada puede abrirte nuevas puertas profesionales. Aprovecha tu don para comunicar, porque hoy serás escuchado con interés. En el amor, deja que la espontaneidad marque el ritmo.

Consejo del día: Hablar menos y observar más te dará grandes respuestas.

Cáncer

Hoy es ideal para cerrar ciclos y soltar lo que ya no aporta. En el trabajo, mantente firme en tus ideas, aunque otros duden. En lo sentimental, es buen momento para aclarar emociones.

Consejo del día: No temas dejar atrás lo que ya cumplió su tiempo.

Leo

Tu magnetismo está en su punto máximo y eso atraerá oportunidades. En el trabajo, una propuesta inesperada puede cambiar tu rumbo. En el amor, una sorpresa te devolverá la ilusión.

Consejo del día: Escucha a tu corazón, pero decide con la razón presente.

Virgo

Hoy la organización será tu mejor aliada. Si mantienes el orden, lograrás más de lo que imaginas. En el amor, evita ser tan crítico; deja espacio para la ternura.

Consejo del día: La perfección es buena, pero la flexibilidad te dará paz.

Libra

Un equilibrio entre mente y emociones será clave para tu día. En el trabajo, delega tareas y confía más en los demás. En lo sentimental, llega un momento para expresar lo que sientes sin miedo.

Consejo del día: El silencio también comunica: úsalo para no herir.

Escorpio

Hoy tu intuición será tu mejor guía. En el trabajo, no reveles tus planes aún; espera el momento correcto. En el amor, la intensidad marcará la jornada, pero cuida los impulsos.

Consejo del día: Actúa con estrategia y el éxito será inevitable.

Sagitario

Un cambio inesperado puede sacudir tu rutina, pero será positivo. En el amor, se abren caminos para nuevas experiencias; no cierres la puerta a lo inesperado.

Consejo del día: Tu optimismo es contagioso, no lo pierdas por un contratiempo.

Capricornio

Hoy toca enfocarte en lo práctico y resolver lo pendiente. En el amor, no seas tan exigente contigo mismo ni con los demás. Escucha más y juzga menos.

Consejo del día: El control no siempre garantiza felicidad: suelta un poco.

Acuario

Tu creatividad está en su punto más alto, ideal para proyectos innovadores. En el amor, alguien cercano podría confesarte algo importante. Mantén la calma y responde con honestidad.

Consejo del día: Ser auténtico siempre te abrirá las mejores puertas.

Piscis

Un día perfecto para escuchar tu intuición y tomar decisiones importantes. En el trabajo, no dejes que la presión te haga dudar de ti. En el amor, los pequeños gestos dirán más que las palabras.

Consejo del día: Cree en ti y el resto se acomodará solo.