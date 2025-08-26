Horóscopo de hoy para Acuario del 26 agosto de 2025

Un nuevo proyecto personal cobrará forma y marcará un antes y un después. Aunque alguien podría ofrecerte palabras un tanto duras, podrían revelarte claves valiosas. Escuchar sin prejuicio ampliará tu enfoque. La experiencia ajena será un faro si sabes recibirla con apertura.

Horóscopo de amor para Acuario Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Acuario Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.