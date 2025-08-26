Horóscopo de hoy para Leo del 26 agosto de 2025

Sentirás el impulso de ampliar tus saberes. Una formación a largo plazo podría marcar un antes y un después. Elige con responsabilidad, el camino que tomes debe respaldar tu visión y ofrecer cimientos firmes para crecer en lo que verdaderamente anhelas.

Horóscopo de amor para Leo Estas más certero sobre tu futuro romántico y priorizas tus preocupaciones principales. Si estas en una relación estable necesitas incluir a tu pareja en tus decisiones. Si eres soltero, evalúa tu situación, examina a dónde vas y dale sentido a tus sueños no realizados, enfócate en hacerlos realidad.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.