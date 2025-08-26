Horóscopo de hoy para Libra del 26 agosto de 2025

Hoy, tu búsqueda de armonía y tu capacidad para colaborar estarán en su apogeo. Sin embargo, podrías cruzarte con personas que se muestren excesivamente críticas. No permitas que esos juicios opaquen tu entrega. Sigue apostando al trabajo conjunto: tu actitud puede marcar la diferencia.

Horóscopo de amor para Libra La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Libra El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.