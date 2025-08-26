window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Visualiza un futuro lleno de posibilidades, pero recuerda que no todo se logra en solitario. Participar, sin imponer tu liderazgo, enriquecerá tus vínculos. Tu compromiso es admirable si se comparte desde el respeto. Tu vida social requiere que te entregues en la medida justa.

Horóscopo de amor para Sagitario

Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
