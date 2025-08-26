Horóscopo de hoy para Tauro del 26 agosto de 2025

Hoy, tus compromisos podrían saturar tu agenda, pero hay un llamado más profundo: atender lo que tu cuerpo expresa. Las experiencias no resueltas tienden a manifestarse físicamente. Si ignoras esa señal, la inquietud persistirá. Inicia un proceso de sanación que restaure tu equilibrio.

Horóscopo de amor para Tauro Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Tauro En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.