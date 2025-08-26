Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 26 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este martes 26 de agosto.

Leo: un día lleno de movimiento y decisiones importantes

La energía que te rodea te invita a asumir el papel protagónico que tanto disfrutas, pero con cautela para no caer en excesos. Es momento de mostrar tu liderazgo sin dejar de lado la empatía, porque hoy, más que nunca, las alianzas valen oro.

En el trabajo, podrías recibir noticias que cambien la dinámica de la semana. Una propuesta inesperada o la oportunidad de mostrar tu talento frente a alguien influyente marcarán la jornada. Si tienes en mente un proyecto personal, hoy es un buen día para avanzar, siempre cuidando los detalles que marcan la diferencia.

En el amor, los Leo en pareja vivirán momentos de diálogo profundo, donde la sinceridad será la clave para fortalecer el vínculo. Evita las imposiciones y escucha con apertura. Para los solteros, las coincidencias jugarán un papel importante: un mensaje, un encuentro casual o una invitación improvisada podría sorprenderte más de lo que imaginas.

En la salud, tu vitalidad mejora, pero el estrés podría pasar factura si no equilibras la mente. Un paseo breve, ejercicios de respiración o simplemente desconectarte por un momento serán esenciales para mantener tu energía en alto.

En la suerte, los astros te favorecen en pequeñas decisiones económicas: compras útiles o inversiones inteligentes pueden traerte beneficios. Un número o fecha significativa podría repetirse, préstale atención.

Consejo del día: lidera con el corazón, pero actúa con prudencia en cada paso.

Números de la suerte: 7, 18, 39.