Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 27 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 27 de agosto.

Aries

La energía de la Estrella acaricia tu camino y te anima a dejar a un lado las inquietudes para abrirte a la serenidad del presente. Este día se vuelve especial para despertar la creatividad y gozar de los pequeños detalles que llenan el alma de alegría.

Tus números de luz son 00 y 13; los colores que atraen abundancia son el rojo y el azul. En el amor, un Capricornio o un Leo pueden acercarse con ternura y dulzura, regalándote momentos que llenan de calidez tu corazón.