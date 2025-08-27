window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 27 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 27 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu deseo de aventura se despierta y busca nuevos espacios de conquista. Es un momento propicio para iniciar proyectos en el extranjero o lanzarte a un viaje revelador. Te expandes a través del aprendizaje y el movimiento. El mundo es tuyo: sal a explorarlo.

Horóscopo de amor para Acuario

Eres sociable así como genial, calmado y recogido de manera innata Disfrutas tus relaciones personales y experimentas prolongados periodos de placer a la ligera. Es una oportunidad especial para estrechar lazos presentes o para llegar a conocer a los demás. Nunca ha sido tan fácil ser responsable y de mente abierta.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Esa sensación sexy de estremecimiento es lo mejor que existe. El erotismo permea tu relación y se hace sentir de la manera más sutil. Su deseo de el uno por el otro está mezclado con una sensación de estar enamorado. Esto sirve para aumentar la excitación de hacer el amor. Sin embargo tiendes a ser un poco egoísta y pasivo, no olvides que tu pareja también quiere ser consentida.

