Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 27 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este miércoles 27 de agosto.

Leo: hoy tu energía está en su punto más alto

Tu carisma atraerá oportunidades laborales, incluso en lugares donde menos lo esperas. Mantén la mente abierta, porque una propuesta inesperada podría abrirte el camino hacia un proyecto importante.

En el amor, tu poder de seducción será imparable, pero cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir. Si tienes pareja, una conversación honesta fortalecerá la relación; si estás soltero, prepárate para encuentros emocionantes.

En la salud, procura descansar más y equilibrar tu alimentación, porque el exceso de actividad podría llevarte al cansancio. Un momento de relajación mental será clave para mantener tu creatividad activa.

En la suerte, el día favorece todo lo relacionado con cambios y movimientos: mudanzas, viajes o ajustes importantes. Si estabas esperando una señal para lanzarte a algo nuevo, este es el momento.

Consejo del día: Lidera con el corazón, no solo con el orgullo.

Números de la suerte: 7, 29, 113, 288, 421.