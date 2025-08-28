Horóscopo de hoy para Acuario del 28 agosto de 2025

Te esperan encuentros significativos con personas que impulsarán tus planes. Ábrete a esas conexiones inesperadas y súmalas a tu visión de futuro. El camino se vuelve más estimulante cuando confías en lo que vendrá. Una nueva alegría te toca la puerta: déjala entrar con gratitud.

Horóscopo de amor para Acuario Te ves involucrado en una discusión con tu pareja sobre una diferencia de opinión. Ambos creen que tu estas en lo correcto, sin embargo tú te das cuenta de que cada quien mira a las cosas desde su propia y limitada perspectiva y por lo tanto encuentras más fácil ignorar las protestas, dejándolos tener su propia forma aun cuando no estés de acuerdo.

Horóscopo de dinero para Acuario Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.