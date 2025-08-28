Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El descanso será tu medicina. Baja el ritmo y déjate acunar por una melodía suave que te lleve a un estado de transe profundo. Tus sueños pueden darte señales valiosas. Conecta con la belleza cósmica y ábrele paso a una paz que te armonice por dentro.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
