Horóscopo de hoy para Géminis del 28 agosto de 2025

Brillarás con luz propia, y esa vibra positiva será tu mayor encanto. Aprovecha esta energía para crear, bailar, escribir o cantar. Pero no te quedes en la superficie: florece a través de la amabilidad. El aplauso verdadero llega cuando expresas lo que eres con gracia.

Horóscopo de amor para Géminis Parece ser que en tu relación hay malos entendidos innecesarios y te abrumas con lo que esperan otros de ti. Si eres soltero existe cierta intromisión que no aguantas y tienes que resolver, tomate tiempo para una charla de corazón a corazón. Cuando eres capaz de restablecer cosas en común, las cosas mejoran.

Horóscopo de dinero para Géminis El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.