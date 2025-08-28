Horóscopo de hoy para Géminis del 28 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Brillarás con luz propia, y esa vibra positiva será tu mayor encanto. Aprovecha esta energía para crear, bailar, escribir o cantar. Pero no te quedes en la superficie: florece a través de la amabilidad. El aplauso verdadero llega cuando expresas lo que eres con gracia.
