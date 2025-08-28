Horóscopo de hoy para Leo del 28 agosto de 2025

La comunicación será clave en tus vínculos. Elige palabras amables al expresar tus ideas. El respeto sincero será bien recibido por quienes te rodean. A veces, una frase dulce y oportuna resuena más que un largo discurso. Di lo justo, priorizando la elegancia.

Horóscopo de amor para Leo Te encanta hablar con aquellos que quieres, debido a ciertas responsabilidades que monopolizan mucha parte de tu tiempo, encuentras difícil hacer ese deseo realidad. Si quieres disfrutar tu vida romántica, planea con antelación, invita a alguien especial para una tarde juntos de manera que puedan experimentar una ocasión inolvidable.

Horóscopo de dinero para Leo El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.