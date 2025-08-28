Horóscopo de hoy para Leo del 28 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La comunicación será clave en tus vínculos. Elige palabras amables al expresar tus ideas. El respeto sincero será bien recibido por quienes te rodean. A veces, una frase dulce y oportuna resuena más que un largo discurso. Di lo justo, priorizando la elegancia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
