Horóscopo de hoy para Libra del 28 agosto de 2025

Con la Luna en tu signo, se realzan tu encanto y magnetismo natural. Aprovecha esta energía para acercarte a quien te interesa. Con tu elegancia, vas a cautivar sin forzar nada. Serás canal de armonía, y tu vibración amorosa suavizará incluso los espíritus más cerrados.

Horóscopo de amor para Libra Tu actitud considerada impresiona a los demás, intuitivamente recoges aquello que se necesita para traer placer, cualquier oferta que haces es apreciada por aquellos que reciben tu atención. Y si tienes un motivo ulterior, probablemente se cumpla, ya sea que quieras profundizar en una amistad o impresionar a alguien en una cita.

Horóscopo de dinero para Libra Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.