Horóscopo de hoy para Libra del 28 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en tu signo, se realzan tu encanto y magnetismo natural. Aprovecha esta energía para acercarte a quien te interesa. Con tu elegancia, vas a cautivar sin forzar nada. Serás canal de armonía, y tu vibración amorosa suavizará incluso los espíritus más cerrados.
