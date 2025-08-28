Horóscopo de hoy para Piscis del 28 agosto de 2025

Esta lunación activa tu mundo íntimo. Te involucrarás en vínculos intensos y transformadores. Secretos saldrán a la luz, profundizando conexiones. Una relación puede cambiar tu percepción del deseo. También podrías recibir ganancias compartidas o herencias que enfaticen tu poder personal.

Horóscopo de amor para Piscis No te permitas perder el control, piensa cuidadosamente antes de iniciar cualquier argumento, tus poderes de persuasión no son buenos y necesitas ser mejorados substancialmente. Trata de arreglar las dificultades con tus compañeros y no dejes asuntos sin resolver. Aprecia que tan importante es una relación y las disputas pueden ser innecesarias.

Horóscopo de dinero para Piscis En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.