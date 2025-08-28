window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 28 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Esta lunación activa tu mundo íntimo. Te involucrarás en vínculos intensos y transformadores. Secretos saldrán a la luz, profundizando conexiones. Una relación puede cambiar tu percepción del deseo. También podrías recibir ganancias compartidas o herencias que enfaticen tu poder personal.

Horóscopo de amor para Piscis

No te permitas perder el control, piensa cuidadosamente antes de iniciar cualquier argumento, tus poderes de persuasión no son buenos y necesitas ser mejorados substancialmente. Trata de arreglar las dificultades con tus compañeros y no dejes asuntos sin resolver. Aprecia que tan importante es una relación y las disputas pueden ser innecesarias.

Horóscopo de dinero para Piscis

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraPiscis

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Piscis
