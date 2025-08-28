window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Es tiempo de salir al mundo y rodearte de gente afín. Participa en actividades grupales y deja que tu encanto natural haga su magia. Al compartir desde la amabilidad, vas a abrir puertas. La felicidad llegará con la interacción, la gracia compartida y la colaboración.

Horóscopo de amor para Sagitario

Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraSagitario

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

