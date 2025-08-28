window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 28 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Planifica con buen juicio tu estrategia financiera. Asóciate con personas transparentes: esa será la clave del éxito. Recurre a tu diplomacia para negociar sin ceder demasiado, considerando también las necesidades del otro. Si usas tu creatividad, vas a hacer florecer tu economía.

Horóscopo de amor para Virgo

Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
