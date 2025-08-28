Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 28 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 28 de agosto.

Leo: hoy las estrellas te colocan en el centro de la escena

Tu carisma será la llave para abrir nuevas puertas. En el trabajo, es posible que surja una propuesta inesperada que te impulse a salir de tu zona de confort; analízala bien, porque puede ser un gran salto para tu carrera.

En el amor, si estás en pareja, un detalle romántico puede revitalizar la relación; si estás soltero, alguien con una energía similar a la tuya podría aparecer en el momento menos pensado.

En cuanto a la salud, evita excesos y presta atención a tus horas de descanso: tu cuerpo te pedirá equilibrio para mantener el ritmo que deseas.

La suerte hoy te sonríe en pequeñas coincidencias: un mensaje, una llamada o un encuentro casual pueden convertirse en oportunidades que no esperabas.

Consejo del día: Sé el líder que inspira, no el que impone su fuerza.

Números de la suerte: 17, 83, 146, 299, 421.