Horóscopo de hoy para Cáncer del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna potencia tu necesidad de expresarte, pero cuidado con buscar validación desde el ego. No exageres tu protagonismo: el verdadero poder está en reconocer tu valor sin necesidad de probarlo. Cultiva tu autenticidad, porque ahí florece tu magnetismo más genuino.
