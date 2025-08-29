Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Sin darte cuenta, podrías estar generando señales contradictorias en tus vínculos. Observa bien qué intención hay detrás de tus gestos o propuestas. Evita mezclar amistad con sexo o dinero: hacerlo en este momento podría enredarte en conflictos innecesarios que luego cueste resolver.
