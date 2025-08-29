window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Sin darte cuenta, podrías estar generando señales contradictorias en tus vínculos. Observa bien qué intención hay detrás de tus gestos o propuestas. Evita mezclar amistad con sexo o dinero: hacerlo en este momento podría enredarte en conflictos innecesarios que luego cueste resolver.

Horóscopo de amor para Capricornio

Parejas potenciales se dan cuenta de la confianza que tienes y disfrutan de compartir el tiempo contigo A cualquier lugar que vas, tu amistosa actitud natural reafirma a los demás. No pases por alto a tus viejos amigos, puedes sorprenderte con la reacción que recibas si decides contactar a un viejo amigo del que has estado estado mucho por ya un tiempo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

