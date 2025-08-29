Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La intensidad de este día podría jugarte a favor o en contra. Sentirás con fuerza, pero no siempre sabrás cómo expresar eso que te pasa sin dejar marcas. Acepta lo que emerge de tus entrañas, aunque no encaje del todo con la imagen que quieres mostrar.
