Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La intensidad de este día podría jugarte a favor o en contra. Sentirás con fuerza, pero no siempre sabrás cómo expresar eso que te pasa sin dejar marcas. Acepta lo que emerge de tus entrañas, aunque no encaje del todo con la imagen que quieres mostrar.

Horóscopo de amor para Escorpio

Aquellos que te son cercanos te admiran y aprecian tu actitud confiada. Es fácil para ti llegar a conocer personas y ganarte su afecto. No te des por vencido con las uniones existentes, cultiva aquella hacia la que sientas afinidad. Juntarse para una comida romántica puede ser una excelente forma de reiniciar las cosas otra vez.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

