Horóscopo de hoy para Géminis del 29 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Es tiempo de encarar ciertos asuntos laborales que vienen tensionando tu rutina. Evita ceder por demás para no desdibujarte. El cielo hoy te empuja a mejorar tu día a día con estrategias más eficaces, aunque eso implique revisar dinámicas que resultan inútiles

Horóscopo de amor para Géminis

Ten cuidado con las disputas. Si suceden mantente sereno, the otra forma puedes sin querer molestar a la persona que más quieres y no podrías explicar de ninguna manera porque paso esto. Examinando las tensiones internas de los dos se pueden hacer introspecciones útiles que pueden ayudar a resolver asuntos importantes que existen entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Géminis Horóscopo de hoy
