Horóscopo de hoy para Géminis del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es tiempo de encarar ciertos asuntos laborales que vienen tensionando tu rutina. Evita ceder por demás para no desdibujarte. El cielo hoy te empuja a mejorar tu día a día con estrategias más eficaces, aunque eso implique revisar dinámicas que resultan inútiles
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending