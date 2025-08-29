Horóscopo de hoy para Géminis del 29 agosto de 2025

Es tiempo de encarar ciertos asuntos laborales que vienen tensionando tu rutina. Evita ceder por demás para no desdibujarte. El cielo hoy te empuja a mejorar tu día a día con estrategias más eficaces, aunque eso implique revisar dinámicas que resultan inútiles

Horóscopo de amor para Géminis Ten cuidado con las disputas. Si suceden mantente sereno, the otra forma puedes sin querer molestar a la persona que más quieres y no podrías explicar de ninguna manera porque paso esto. Examinando las tensiones internas de los dos se pueden hacer introspecciones útiles que pueden ayudar a resolver asuntos importantes que existen entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Géminis Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.