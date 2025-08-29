Horóscopo de hoy para Leo del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu magnetismo es innegable, pero no todo se trata de vanidad. Si pones toda tu atención en destacar, podrías pasar por alto gestos importantes con tus familiares. Hoy es un buen momento para acercarte a los tuyos sin necesidad de brillar: basta con estar.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending