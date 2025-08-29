Horóscopo de hoy para Leo del 29 agosto de 2025

Tu magnetismo es innegable, pero no todo se trata de vanidad. Si pones toda tu atención en destacar, podrías pasar por alto gestos importantes con tus familiares. Hoy es un buen momento para acercarte a los tuyos sin necesidad de brillar: basta con estar.

Horóscopo de amor para Leo Necesitas mucho más auto control si quieres evitar molestar a los demás con tu comportamiento errático. Eres mal interpretado y los demás se preguntan porque actúas tan precipitadamente, causando problemas que sin duda tendrás que resolver después. Si piensas anticipadamente puedes evitar toda esta innecesaria disrupción.

Horóscopo de dinero para Leo Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.