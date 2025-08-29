Horóscopo de hoy para Libra del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Podrían surgir gastos imprevistos, sobre todo si intentas seguir el ritmo de personas con gustos más elevados que los tuyos. Evita comprometer tu estabilidad por aparentar. Es un día para observar con atención tus movimientos financieros y no ceder a presiones externas.
