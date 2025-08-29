Horóscopo de hoy para Libra del 29 agosto de 2025

Podrían surgir gastos imprevistos, sobre todo si intentas seguir el ritmo de personas con gustos más elevados que los tuyos. Evita comprometer tu estabilidad por aparentar. Es un día para observar con atención tus movimientos financieros y no ceder a presiones externas.

Horóscopo de amor para Libra Apoyas a otros con problemas personales, con frecuencia vienen a pedir tu consejo. Solo es propio que te mantengas al lado de los que amas. Considera si ellos harían lo mismo por ti y evita la unilateralidad. Solo es cuando hay una toma daca entre ustedes que se puede realmente decir que la relación es realmente buena.

Horóscopo de dinero para Libra Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.