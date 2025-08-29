Horóscopo de hoy para Piscis del 29 agosto de 2025
El crecimiento exige coraje para salir de la comodidad. Tal vez necesites renegociar acuerdos laborales o reordenar tus hábitos. Lo importante es no dejar pasar aquello que podría cambiarte la vida. Hazte espacio para lo que te transforma y enriquece de verdad.
