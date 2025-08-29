Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 agosto de 2025

Estás cerrando un ciclo lunar y eso removerá emociones que permanecían en silencio. Al dejar que afloren, descubrirás el sentido oculto detrás de los desafíos vividos. Hay aprendizajes que solo emergen al animarte a explorar lo que sientes en lo más hondo.

Horóscopo de amor para Sagitario Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.