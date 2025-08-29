Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Estás cerrando un ciclo lunar y eso removerá emociones que permanecían en silencio. Al dejar que afloren, descubrirás el sentido oculto detrás de los desafíos vividos. Hay aprendizajes que solo emergen al animarte a explorar lo que sientes en lo más hondo.
