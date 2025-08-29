window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Estás cerrando un ciclo lunar y eso removerá emociones que permanecían en silencio. Al dejar que afloren, descubrirás el sentido oculto detrás de los desafíos vividos. Hay aprendizajes que solo emergen al animarte a explorar lo que sientes en lo más hondo.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

