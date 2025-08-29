Horóscopo de hoy para Tauro del 29 agosto de 2025

Si estás en pareja, buscarás el equilibrio tras algunas tormentas emocionales. Enfócate en lo que los une y dale al tiempo su rol sanador. Si estás soltero, un encuentro inesperado con alguien del pasado podría reavivar sentimientos que creías superados.

Horóscopo de amor para Tauro Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Tauro Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.