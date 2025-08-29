Horóscopo de hoy para Tauro del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si estás en pareja, buscarás el equilibrio tras algunas tormentas emocionales. Enfócate en lo que los une y dale al tiempo su rol sanador. Si estás soltero, un encuentro inesperado con alguien del pasado podría reavivar sentimientos que creías superados.
