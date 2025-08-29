Horóscopo de hoy para Virgo del 29 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será importante que pongas en palabras lo que te pasa. El anhelo de lo que no fue podría teñir tus conversaciones si no te anclas en el presente. Practica una comunicación con inteligencia emocional, capaz de tender puentes sin perderte en lo que ya quedó atrás
