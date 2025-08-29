Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 29 de agosto.

Leo: el brillo que te caracteriza es tu mejor herramienta

En el trabajo, podrías recibir una propuesta que te sorprenda o asumir un desafío que pondrá a prueba tu liderazgo. No temas dar un paso al frente, pero evita decisiones impulsivas.

En el amor, si tienes pareja, busca un espacio para hablar desde el corazón y fortalecer la conexión; si estás soltero, alguien con gran carisma puede cruzarse en tu camino, aunque será tu intuición la que te guíe.

En la salud, tu vitalidad se encuentra en buen nivel, pero no descuides la alimentación y evita sobrecargar tu agenda para mantenerte equilibrado.

En la familia, una conversación pendiente puede traer armonía y aclarar malentendidos; aprovecha para escuchar más.

En la suerte, los números y las coincidencias juegan a tu favor: un detalle inesperado puede abrirte una puerta valiosa.

Consejo del día: Escucha antes de actuar, la paciencia te dará más de lo que imaginas.

Números de la suerte: 14, 67, 198, 333, 472.