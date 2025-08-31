window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 31 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 31 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

La vida en pareja dejará de parecer una aventura fugaz para revelarse como un camino compartido que exige entrega y reciprocidad. Descubrirás que, cuando hay compromiso genuino, los sueños no solo se sueñan: se construyen juntos, paso a paso, en la realidad.

Horóscopo de amor para Géminis

Las decisiones importantes que tienes que tomar son particularmente difíciles, ya que tienes sentimientos, pero las razones de tu cabeza son más prominentes. Considera tu situación actual con calma antes de tomar decisiones apresuradas. Tal vez necesitas bajar tu perfil y mantenerlo así si quieres evitar una crisis.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Géminis Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending