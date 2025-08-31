window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 31 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 31 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Hoy reflexionarás sobre cómo transformar la felicidad en una actitud constante y profunda, más allá de momentos pasajeros. Un ser sabio aparecerá como guía o referente, mostrándote un camino que enriquecerá tu desarrollo personal y te invitará a crecer desde el autoconocimiento.

Horóscopo de amor para Leo

Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Leo

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraLeo

Ser totalmente pasivo es un gran placer y emoción para ti. Solo el pensamiento de darte totalmente a tu pareja verdaderamente te excita. Deja que tu pareja haga contigo lo que quiera. Ya sea un rapidito incontrolado en un sitio exótico o el ser atado y tener los ojos vendados, si te unes y muestras entusiasmo, lo disfrutarás.

