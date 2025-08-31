Horóscopo de hoy para Tauro del 31 agosto de 2025

Tendrás la posibilidad de encarar una limitación que lleva tiempo estancada. El primer paso será observarla con valentía, sin evasiones. Al reconocer ese nudo interno, podrás comenzar a desatarlo con sabiduría. Con esfuerzo y entrega, sanarás en un nivel profundamente espiritual.

Horóscopo de amor para Tauro Cada comentario que haces is probable que sea interpretado de la peor manera posible y un inocente chiste puede ser interpretado como insulto. Si eres paciente con las personas evita que tengas que estar dando explicaciones constantemente de porque eres un manojo de nervios. Siempre trata de ser considerado de la misma manera en que esperas ser tratado por los demás.

Horóscopo de dinero para Tauro Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.