Horóscopo de hoy para Tauro del 1 septiembre de 2025

Los astros señalan que estás atravesando una sanación profunda: física, mental y espiritual. Será un momento de transformación auténtica, donde estarás dispuesto a hacer el trabajo que implica la alquimia interior. Este proceso te conecta con tus mejores herramientas para atravesar cualquier crisis.

Horóscopo de amor para Tauro Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Tauro Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.