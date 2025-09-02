window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 2 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 2 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Es tiempo de abrirte al intercambio y permitir que nuevas perspectivas enriquezcan tu mirada. Si te aferras demasiado a tus valores, podrías cerrarte a vínculos valiosos. Evita actitudes mezquinas o defensivas: podrían convertirse en la principal traba para generar los cambios en tu espectro social.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu vida privada es honesta con los demás, adquieres el coraje para decirle a alguien como te sientes con él o puede que sea posible resolver un desacuerdo de mucho tiempo. Sin embargo, para permanecer siendo amigos y que asegurar ese resultado positivo sea probable, no fuerces mucho las cosas pero tienes que estar dispuesto a hacer compromisos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

