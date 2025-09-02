Horóscopo de hoy para Capricornio del 2 septiembre de 2025

Hoy es un buen día para retirarte un poco del ruido externo y entrar en tu espacio sagrado. Medita, reza o simplemente guarda silencio. Apaga pantallas, baja el volumen del mundo y deja que tu luz espiritual vuelva a brillar desde el interior hacia afuera.

Horóscopo de amor para Capricornio El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.