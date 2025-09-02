window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 2 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Te estás resguardando más de la cuenta y eso te aleja de experiencias amorosas que podrían llenarte de vida. Alguien se acercará con una propuesta sincera, pero podrías bloquear esa posibilidad por miedo. Vuelve a confiar en tu magnetismo y en la dicha de entregarte.

Horóscopo de amor para Leo

La relación que compartes con tu pareja es calmada y amigable. Se feliz de que no solo aprecian esto sino de que eres capaz de acomodar todos tus deseos. En estas circunstancias propicias cualquier problema o conflicto se arreglan fácilmente. Encuentras que es perfecto que las conversaciones prosperen para honestamente hacer planes de vida.

Horóscopo de dinero para Leo

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraLeo

Una fase altamente erótica está iniciando para ti y tu pareja. Aun en las situaciones ordinarias de todos los días dejan saber sus sentimientos el uno por el otro. Pueden fácilmente terminar haciendo el amor a toda prisa en el impulso del momento. No conoces límites, así que puede ser que la recámara termine descuidada.

