Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 2 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este martes 2 de septiembre.

Leo: hoy te sientes protagonista

Y no es casualidad: la energía astral está alineada para darte ese brillo natural que tanto te caracteriza.

En el trabajo, es un momento ideal para asumir el liderazgo en una tarea que parecía difícil; tu carisma será clave para convencer y motivar a otros. Sin embargo, evita las discusiones con compañeros que no compartan tu visión, porque podrías desgastar energía valiosa.

En el amor, si estás en pareja, se avecina un día lleno de intensidad y complicidad, siempre que dejes a un lado el orgullo. Si estás soltero, alguien de tu entorno podría mostrarte interés, pero no fuerces nada, deja que la conexión fluya.

En la familia, podrías tener una charla reveladora con alguien cercano que necesita tu consejo y apoyo emocional.

En cuanto a la salud, presta atención a tu descanso: tanta actividad y tensión pueden agotarte más de lo que crees. Un paseo al aire libre o una actividad que te relaje será perfecta para equilibrar tu energía. En la suerte, un número o una fecha significativa podría traerte buenas noticias, así que mantente atento a las señales.

Consejo del día: Tu luz brilla más cuando compartes, no cuando compites.

Números de la suerte: 12, 47, 198, 256, 433.