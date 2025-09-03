window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 3 de septiembre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 3 de septiembre.

Aries

La carta del Diablo te marca un tiempo de avances rápidos en lo laboral y en las finanzas. Eso sí, también te recuerda mantener la guardia alta frente a envidias y malas energías; no todos a tu alrededor tienen las mejores intenciones.

Durante este miércoles puedes sentir que las cosas se acomodan a tu favor. El rojo y el blanco serán tus colores clave, tus números de suerte son el 06, 15 y 37, y la compatibilidad más fuerte la tendrás con Capricornio y Leo. Incluso podrías recibir una propuesta seria en el amor.

El Arcángel Uriel te impulsa a dejar atrás rencores y enfocarte en ser más auténtico contigo y con quienes quieres. Cuida tu salud evitando excesos y manteniendo la actividad física, porque la presión y el colesterol pueden ser puntos sensibles. Un dinero inesperado podría llegar y conviene guardarlo; también se resuelven asuntos legales con justicia de tu lado.

