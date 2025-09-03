Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 3 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 3 de septiembre.

Aries

La carta del Diablo te marca un tiempo de avances rápidos en lo laboral y en las finanzas. Eso sí, también te recuerda mantener la guardia alta frente a envidias y malas energías; no todos a tu alrededor tienen las mejores intenciones.

Durante este miércoles puedes sentir que las cosas se acomodan a tu favor. El rojo y el blanco serán tus colores clave, tus números de suerte son el 06, 15 y 37, y la compatibilidad más fuerte la tendrás con Capricornio y Leo. Incluso podrías recibir una propuesta seria en el amor.

El Arcángel Uriel te impulsa a dejar atrás rencores y enfocarte en ser más auténtico contigo y con quienes quieres. Cuida tu salud evitando excesos y manteniendo la actividad física, porque la presión y el colesterol pueden ser puntos sensibles. Un dinero inesperado podría llegar y conviene guardarlo; también se resuelven asuntos legales con justicia de tu lado.