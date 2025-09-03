window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 3 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 3 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Preferirás la calma y la soledad, respetando tu necesidad de introspección. No te fuerces a cumplir apariencias ni compromisos sociales. Observa tu historia reciente con atención y sentirás que comienzas a desprenderte de cargas y dolores, iniciando un camino de sanación y alivio interior.

Horóscopo de amor para Acuario

Si estas en una relación estable, usando tu intuición eres capaz de satisfacer a tu pareja sin esfuerzo y combinar sus deseos con los tuyos. Si eres soltero atraes amor en una forma honesta y abierta, tu actitud sincera y adorable hace que otros te quieran y ayuda a crear una impresión memorable en ellos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraAcuario

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

