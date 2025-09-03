window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 3 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 3 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Pon el foco en tu bienestar, tu labor y los detalles que enriquecen la rutina. Nutre tu cuerpo con alimentos naturales y respeta tus ritmos. Conecta con la naturaleza para sentir tu fisiología en equilibrio y alcanzar el estado saludable que te corresponde plenamente.

Horóscopo de amor para Leo

Tienes oportunidades para conocer a personas nuevas. Tu encanto y autoconfianza son perfectos para crear una buena impresión. Contento y juguetón, tu contagioso humor es disfrutado por todos. No puedes evitar coquetear, pero no seas tan obvio, si aún estas en una relación estable, dale a tu pareja el respeto que se merece.

Horóscopo de dinero para Leo

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Harto de solo soñar con el escenario ideal para hacer el amor. Deja que tus pensamientos eróticos más imaginativos tomen el control por un tiempo. Platicalo con tu amante y haz que ese sentimiento demasiado familiar desaparezca. Te sientes más audaz. Las cosas se ven bien para una noche de pasión, acción lujuriosa combinada con tierno amor.

