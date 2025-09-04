Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 4 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 4 de septiembre.

Aries

La carta del Diablo abre un camino de logros rápidos en lo laboral y económico, recordándote al mismo tiempo que no bajes la guardia frente a quienes no desean lo mejor para ti. Es un llamado a confiar en tu fuerza interior y a proteger lo que con esfuerzo has conquistado.

El Arcángel Uriel ilumina tu andar para que dejes atrás rencores y te muestres auténtico con quienes amas. En lo sentimental, la posibilidad de una propuesta sincera podría tocar tu puerta, dándote señales de estabilidad y compromiso.

Tu bienestar se fortalece si evitas excesos y mantienes el movimiento en tu día a día, pues la energía corporal necesita equilibrio. Una sorpresa económica podría llegar en el momento justo, y si surge algún tema legal, la justicia se inclina a tu favor.

Color: rojo y blanco

Números: 06, 15 y 37

Compatibilidad: Capricornio y Leo