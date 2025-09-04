window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 4 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 4 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Es momento de aprender a no dejar que las tareas diarias te absorban. Haz pausas, retírate y practica la soledad deliberada. Ahora no sales a conquistar el exterior, sino que permaneces centrado en tu interior y en el equilibrio personal.

Horóscopo de amor para Acuario

Si tienes una pareja que quiere socializar y amigos que también son demandantes, probablemente encontraras que la atención es estresante y difícilmente te hará sentir mejor. Haz escusas, niégate a tomar parte antes de que termines donde no quieres estar. Tus amigos deben aceptar que necesitas algún tiempo tranquilo.

Horóscopo de dinero para Acuario

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Es bastante fácil convencerte de tener revolcones traviesos. Solo porque tu amante está pasando por una excéntrica fase de sexo obsesionado, no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Piénsalo bien antes de acceder. No todo el mundo tiene el gusto por el látigo o los juguetes sexuales, y tal vez tu tampoco.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending