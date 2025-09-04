Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 septiembre de 2025

Tú tienes la autoridad para decidir sobre tu vida y contarás con el apoyo valioso de alguien comprometido con tus objetivos. No te apresures a la cima; la ambición excesiva no ayuda. Avanza con madurez y responsabilidad para consolidar tus logros.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu pareja reacciona positivamente a tu apertura y comparte su entusiasmo por las escapadas románticas. Obstáculos no resueltos que aún existen en la relación, se calman y se pueden resolver pacientemente. Si tienes encuentro entre solteros eres amistoso, problemas previos son resueltos, eres capaz de apreciar las alinazas pasadas mucho mejor.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.