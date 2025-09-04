Horóscopo de hoy para Libra del 4 septiembre de 2025

Estás lleno de entusiasmo por tus proyectos personales, pero las circunstancias indican que lo prioritario está en el hogar. No temas, porque al cumplir responsabilidades familiares contarás con la protección y el apoyo de alguien influyente que te respaldará.

Horóscopo de amor para Libra Las personas disfrutan de tu compañía y están atraídas por ti. Si estas en una relación evitan seguir una tentación. Permanecer fiel a tu pareja es más importante que que ser el foco de atención de otras personas. Si eres soltero y conoces a alguien nuevo, es incierto si la relación será a largo plazo o solo un coqueteo.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.