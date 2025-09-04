Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 4 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 4 de septiembre.

Leo: un aire renovador te invita a tomar las riendas de tu destino

La energía que te rodea está cargada de determinación y claridad, lo que te impulsa a avanzar con paso firme y dejar atrás lo que ya no te aporta. Hoy, tu carácter decidido será la clave para abrir puertas que parecían cerradas.

En el trabajo, tu capacidad de liderazgo brillará más que nunca. Una idea creativa o una propuesta valiente puede colocarte en el centro de atención y marcar la diferencia en tu equipo. Es un momento ideal para expresar lo que piensas y confiar en que tu voz será escuchada.

En el terreno del amor, la jornada invita al diálogo y a la expresión sincera de los sentimientos. Si tienes pareja, pequeños gestos afectivos serán más valiosos que grandes palabras. Para los solteros, alguien de tu entorno cercano podría mostrar un interés que hasta ahora había pasado desapercibido.

En la salud, tu energía física se fortalece, pero debes cuidar el descanso para evitar agotamientos. Un paseo al aire libre o unos minutos de meditación te ayudarán a recargar fuerzas y mantener el equilibrio emocional.

La familia cobra protagonismo con momentos de unión que te llenarán de motivación. Escuchar con paciencia y ofrecer apoyo sincero puede resolver tensiones pendientes y dar paso a una atmósfera más armónica en el hogar.

La suerte también se alinea a tu favor: un detalle inesperado o una coincidencia puede convertirse en la señal que estabas esperando para dar un gran paso.

Números de la suerte: 18, 77, 142, 256, 399.

Consejo del día: confía en tu luz interior, porque hoy puede guiarte hacia un cambio positivo.