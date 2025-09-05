Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 5 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 5 de septiembre.

Aries

El Diablo aparece como esa chispa que te recuerda que el viernes es para brillar en lo laboral y en lo económico, pero sin perder de vista a quienes no siempre tienen las mejores intenciones. La clave está en celebrar tus logros con seguridad y sin soltar lo que tanto esfuerzo te costó conseguir.

El Arcángel Uriel te acompaña para que dejes a un lado viejas tensiones y disfrutes de momentos auténticos con quienes quieres. En el amor, una propuesta sincera puede darle un giro inesperado a tu noche, trayendo señales de compromiso y estabilidad.

Cuida tu energía evitando excesos y manteniéndote en movimiento, porque tu cuerpo también quiere fiesta pero con equilibrio. Una sorpresa económica puede animar tu fin de semana, y si hay asuntos legales en puerta, todo apunta a que la balanza se inclina a tu favor.

Color: rojo y blanco

Números: 06, 15 y 37

Compatibilidad: Capricornio y Leo