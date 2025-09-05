window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 5 de septiembre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

By  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 5 de septiembre.

Aries

El Diablo aparece como esa chispa que te recuerda que el viernes es para brillar en lo laboral y en lo económico, pero sin perder de vista a quienes no siempre tienen las mejores intenciones. La clave está en celebrar tus logros con seguridad y sin soltar lo que tanto esfuerzo te costó conseguir.

El Arcángel Uriel te acompaña para que dejes a un lado viejas tensiones y disfrutes de momentos auténticos con quienes quieres. En el amor, una propuesta sincera puede darle un giro inesperado a tu noche, trayendo señales de compromiso y estabilidad.

Cuida tu energía evitando excesos y manteniéndote en movimiento, porque tu cuerpo también quiere fiesta pero con equilibrio. Una sorpresa económica puede animar tu fin de semana, y si hay asuntos legales en puerta, todo apunta a que la balanza se inclina a tu favor.

Color: rojo y blanco
Números: 06, 15 y 37
Compatibilidad: Capricornio y Leo

