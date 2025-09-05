Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 5 de septiembre de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy viernes 5 de septiembre para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El Diablo abre tu viernes con energía de logros rápidos en lo laboral y económico. Es momento de confiar en tu fuerza interior y mostrar de qué estás hecho, sin dejarte afectar por envidias o malos deseos. En lo sentimental, se acercan señales de estabilidad que podrían transformar tu camino amoroso. Mantente firme, porque este día trae sorpresas que te pondrán de buen ánimo.

Color: rojo y blanco

Números: 06, 15 y 37

Compatibilidad: Capricornio y Leo

Tauro

La Justicia guía tu viernes con claridad y nuevas oportunidades. Puede aparecer una propuesta de trabajo con mejor pago, pero guárdala bajo llave para que se concrete sin obstáculos. Tu energía favorece el aprendizaje y el crecimiento profesional, así que no te detengas. Este viernes también te impulsa a soltar cargas emocionales y rodearte de gente que te sume.

Color: amarillo y azul

Números: 05, 09 y 32

Compatibilidad: Capricornio y Leo

Géminis

El Mundo te invita a expandirte este viernes y no quedarte en lo mismo de siempre. Se abre la puerta a negocios, proyectos o contactos que llegan desde lejos. No permitas que los celos o inseguridades te frenen, porque es un día para mostrar tu talento. En el amor, todo fluye mejor si dejas atrás lo que no te apoya y buscas lo que te da libertad.

Color: verde y blanco

Números: 06, 11 y 28

Compatibilidad: Libra y Sagitario

Cáncer

El Mago te da un empujón de energía positiva este viernes para reinventarte. Es un buen momento para poner en marcha ideas que tenías guardadas y darles vida con confianza. Tu intuición está más despierta, así que escucha tus corazonadas. Aunque haya gente que no te desee lo mejor, tu luz brilla más fuerte si te concentras en lo tuyo.

Color: blanco y negro

Números: 04, 13 y 17

Compatibilidad: Virgo y Escorpión

Leo

El Carruaje te pide movimiento este viernes: sal de tu zona de confort y toma decisiones que impulsen tus planes. La energía te favorece para liderar y demostrar tu fuerza natural. Este día también puede traerte recompensas inesperadas, como pagos pendientes o reconocimientos. En el amor, atrévete a cerrar ciclos y abrirte a lo nuevo con confianza.

Color: blanco y naranja

Números: 03, 08 y 34

Compatibilidad: Aries y Sagitario

Virgo

La Templanza llena tu viernes de equilibrio y buenas noticias económicas. Es un día perfecto para valorar lo que has logrado y planear cómo seguir creciendo sin prisas. Aprovecha la corriente de energías positivas y sé discreto para evitar envidias. El amor puede ponerte a prueba, pero con calma y comunicación todo puede mejorar.

Color: azul y rojo

Números: 02, 29 y 40

Compatibilidad: Capricornio y Tauro

Libra

El Emperador te recuerda este viernes que debes ponerte en primer lugar. La vida te abre la posibilidad de cambios importantes, ya sea en lo material o en lo personal. Es un día para fortalecer tu carácter y no dejar que otros decidan por ti. Aprovecha para organizar tus finanzas y dar pasos más firmes hacia lo que quieres lograr.

Color: rojo y amarillo

Números: 09, 18 y 77

Compatibilidad: Géminis y Acuario

Escorpio

El Sol ilumina tu viernes con energía intensa y oportunidades de brillar. Reconocimientos o avances laborales pueden llegar, y en lo sentimental, tu magnetismo está más fuerte que nunca. La pasión te acompaña en todo lo que hagas, pero recuerda mantener el equilibrio. También es un buen día para poner en orden tus proyectos y darles fuerza renovada.

Color: rojo y blanco

Números: 10, 21 y 49

Compatibilidad: Cáncer y Libra

Sagitario

La Torre marca un viernes de transformaciones y resoluciones. Si tienes asuntos pendientes, este día es ideal para darles salida y cerrar capítulos. Tu creatividad está al máximo, lo que abre espacio para ideas frescas en lo profesional o en el arte. En el amor, suelta lo que ya no funciona y abre espacio a lo que te dé paz y alegría.

Color: rojo y naranja

Números: 12, 17 y 26

Compatibilidad: Leo y Cáncer

Capricornio

El Loco te invita este viernes a lanzarte con confianza en nuevos proyectos. Hay posibilidades de ingresos rápidos, pero cuida a quién confías tus planes. Tu disciplina te ayudará a destacar y demostrar que puedes con todo. Disfruta del día con equilibrio, porque una sorpresa personal puede darte más alegría de la que esperabas.

Color: azul y blanco

Números: 29, 30 y 36

Compatibilidad: Tauro y Virgo

Acuario

La Estrella brilla sobre ti este viernes, dándote claridad en lo que deseas alcanzar. Es un día ideal para dar pasos en lo profesional y dejar atrás dudas que no te llevan a nada. Mantente abierto, porque una nueva oportunidad amorosa podría sorprenderte. Tu energía es magnética y te rodea de posibilidades que no debes desaprovechar.

Color: blanco y naranja

Números: 01, 25 y 27

Compatibilidad: Géminis y Leo

Piscis

El As de Oros te regala un viernes lleno de abundancia y proyectos que avanzan con firmeza. No dramatices, actúa con sencillez y todo fluirá mejor. Este día también trae señales de estabilidad en el amor y un ambiente más ligero en lo familiar. Deja que la energía positiva te guíe y aprovéchala para sembrar lo que quieres cosechar.

Color: verde y blanco

Números: 08, 17 y 23

Compatibilidad: Escorpión y Capricornio