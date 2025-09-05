Horóscopo de hoy para Acuario del 5 septiembre de 2025

Plutón te desafía a profundizar y comprometerte con causas sociales. Es momento de convertirte en agente de cambio, ayudando a quienes más lo necesitan. Tu capacidad para transformar realidades será clave. Asume este reto y contribuye a hacer del mundo un lugar mejor.

Horóscopo de amor para Acuario Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Acuario Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.