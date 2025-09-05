window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 5 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 5 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

El amor será un desafío y tu vida sentimental dará un giro. En pareja, tu relación atravesará una transformación profunda. Si estás soltero, sentirás atracción hacia personas intensas y controvertidas. Prepárate para enfrentar sensaciones que sacudirán tu mundo vincular.

Horóscopo de amor para Leo

El amor está en el aire y es perfecto para el romance. Sintiéndote cerca de tu pareja encuentras difícil estar alejado de ella y ella siente lo mismo y esto hace que puedan experimentar más formas de hacer el amor. Si eres soltero tu confianza en ti mismo te hace aparecer más atractivo y no estarás solo por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Leo

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraLeo

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

